المدارس الكورية تبدأ اليوم فصلا دراسيا جديدا

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بدأ اليوم الخميس في كوريا الفصل الدراسي الربيعي الجديد، بإقامة حفلات لدخول المدارس بشكل مباشر بعد إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، وهي المرة الأولى التي تتم فيها إقامة مثل تلك الحفلات بشكل مباشر منذ شهر مارس من عام 2019.وبالتوازي مع استعادة الحياة الطبيعية، تم إلغاء تسجيل التشخيص الذاتي للإصابة بفيروس كورونا، الذي كان إلزاميا قبل دخول المدارس، لكن إدارات المدارس ستقوم بشكل مستقل بوضع فواصل في مطاعمها، واتخاذ تدابير لقياس درجات حرارة الطلاب.ويذكر أنه في بداية عام 2020 بعد تفشي جائحة كورونا بفترة قصيرة، تم تأجيل افتتاح الفصل الدراسي الجديد في كوريا عدة مرات، ثم بدأ الفصل الدراسي بإقامة حفلات دخول عبر الإنترنت بعد منتصف شهر أبريل من نفس العام.ويأتي بدء الفصل الدراسي الربيعي هذا العام فيما تشهد كوريا تراجعا مضطردا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تخفيف تدابير الحجر الصحي بما في ذلك إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات.لكن العديد من الطلاب والمواطنين الكوريين لا يزالون رغم ذلك يحافظون طوعا على ارتداء الكمامات، وهو ما يعني أن إزالة الكمامات فعليا قد يستغرق وقتا أطول.