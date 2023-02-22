الحكومة الكورية تبدأ في دراسة الإلغاء الكامل لإلزامية ارتداء الكمامات

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ستبدأ الحكومة الكورية في دراسة إلغاء إجراءات الحجر الصحي وسط تراجع انتشار وباء كورونا في البلاد.وقال نائب رئيس الهيئة الكورية لإدارة الكوارث والسلامة "تشو كيو هونغ" اليوم الجمعة إن المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الماضي سجل أقل من 10 آلاف حالة، وللأسبوع التاسع على التالي.وأضاف أن الحكومة ستبدأ في دراسة إمكانية تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك إلغاء إلزامية العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا لمدة 7 أيام، وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن، وتخفيض مستوى التأهب لأزمة كورونا، وتعديل تصنيف الأمراض المعدية.وقال إن الحكومة ستخفض عدد الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات من 3900 حاليا إلى حوالي ألف سرير.وقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 10 آلاف و408 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و543 ألفا و981 شخصا، بزيادة مقدارها 2847 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 135 شخصا، كما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 11 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و14 حالة وفاة حتى الآن.