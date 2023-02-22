رئيس الحزب المعارض الرئيسي لي جيه ميونغ يحضر أول جلسات محاكمته

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ظهر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" الذي تم تسليمه للمحاكمة لنشره معلومات كاذبة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخير، أمام المحكمة كمتهم.وبدأت محكمة سيول المركزية الإقليمية أول جلسات محاكمة "لي" الذي يُتهم بانتهاك قانون انتخابات المسؤولين العموميين، في الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح اليوم الجمعة.وكان "لي" قد صرح في مقابلة إذاعية يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2021، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي، بأنه لم يكن يعرف "كيم مون كي" الراحل، رئيس قسم التطوير السابق في شركة صونغ نام للتنمية العمرانية عندما كان في منصب عمدة مدينة صونغ نام.وفي تصريح أدلى به أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الأراضي والبنية التحتية والنقل يوم العشرين من شهر أكتوبر من عام 2021، أصر "لي" بشأن الاشتباه في تقديم معاملة تفضيلية لتغيير غرض استخدام موقع معهد أبحاث الغذاء الكوري في منطقة بيك هيون دونغ، على أن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قد طلبت منه تغيير غرض الاستخدام، قائلا إنه لم يكن لديه خيار سوى قبول ذلك الطلب.ومع ذلك، تقول النيابة العامة إن الوزارة لم تطلب منه أو تفرض ضغوطا عليه لتغييرغرض استخدام الموقع في بيك هيون دونغ، وأحالت رئيس الحزب المعارض إلى المحاكمة في شهر سبتمبر من العام الماضي بتهمة نشره معلومات كاذبة.