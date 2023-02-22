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الاقتصادية

كوريا والصين تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا

Write: 2023-03-03 12:23:27Update: 2023-03-03 13:22:31

كوريا والصين تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا

Photo : KBS News

من المتوقع أن يزيد عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة إنها اتقفت مع إدارة الطيران المدني الصينية على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى المستوى الذي تنص عليه اتفاقية الطيران الموقعة بين الحكومتين الكورية والصينية قبل جائحة كورونا.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يزيد عدد الرحلات بين مطار إنتشون الكوري وبين كل من مطارات بكين وشنغهاي وتشينغ تاو وإينجي في الصين، وبين مطار جيجو الكوري ومطار شنغهاي الصيني، في غضون شهر مارس الجاري.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد الرحلات الجوية الأخرى التي تربط بين كوريا والصين حتى شهر أكتوبر القادم على مراحل.
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