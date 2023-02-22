كي بي إس والمتحف الوطني لتاريخ كوريا يكشفان عن 335 مفطع فيديو أرشيفي

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كشفت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" والمتحف الوطني لتاريخ كوريا اليوم الجمعة عن منصة أرشيفية لمقاطع الفيديو الخاصة بالتاريخ الكوري المعاصر.ومن بين مقاطع الفيديو الأرشيفية المسجلة في المنصة، جنازة مناضل الاستقلال والسياسي "كيم غو"، والحفل الاستعراضي الذي أقيم بمناسبة إنشاء الحكومة الكورية، وتدريبات أعضاء المنتخب الأولمبي الكوري للتزلج على الجليد في بحيرة داخل قصر كيونغ بوك الملكي.ويبلغ إحمالي مدة مقاطع الفيديو الأرشيفية التي تم الكشف عنها اليوم، ألفين و422 دقيقة.وقامت الكي بي إس برقمنة مقاطع الفيديو التي تم جمعها داخل وخارج البلاد، بدقة عالية، بينما قام المتحف الوطني لتاريخ كوريا بإضافة نظام للبحث والمعلومات التاريخية لمقاطع الفيديو المسجلة، حتى يتمكن أي شخص من مشاهدتها بسهولة.وسوف تقوم الكي بي إس والمتحف الوطني بتاريخ كوريا بالكشف عن أكثر من 460 مقطع فيديو آخر في شهر يونيو القادم.ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الأرشيفية على العنوان التالي:https://archive.much.go.kr