سيول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة بدءا من 13 مارس

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أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة أنهما ستجريان تدريباتهما العسكرية المشتركة "فريدوم شيلد" خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري.وقالت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية إن التدريبات المشتركة تهدف إلى تعزيز قوة الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، ومواجهة البيئة الأمنية المتغيرة الناجمة عن حرب أوكرانيا والنزاعات الأخرى.وتخطط سيول وواشنطن لإجراء تدريبات على إدارة الأزمات قبل انطلاق تدريبات "فريدوم شيلد"، لمدة 4 أيام.وفي إطار التدريبات المشتركة، سيتم إجراء تدريبات ميدانية تسمى بـ"واريور شيلد"، لتعزيز قدرات إدارة القوات الكورية الأمريكية المشتركة وترسيخ الموقف الدفاعي المشترك للدفاع عن كوريا الجنوبية.