الحكومة الكورية تسعى لدعم للشركات الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي

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أجرت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية لقاء اليوم الجمعة مع الشركات الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.وتركز اللقاء على بحث القضايا المتعلقة بتخفيف القيود وتقديم الدعم لتلك الشركات، في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام بروبوت الدردشة الآلية "تشات جي بي تي"، ومن المتوقع فيه أن يتوسع حجم سوق مثل تلك الروبوتات.وشارك في اللقاء 10 شركات ناشئة متخصصة في مجالات الحوار والموسيقى وتركيب الصور والبيانات التعليمية والتعلم العميق.وقالت وزيرة الشركات الصغيرةة والمتوسطة والناشئة "لي يونغ" إن الذكاء الاصطناعي يعد تقنية أساسية للتحول الرقمي، مؤكدة أن الوزارة ستركز جميع طاقتها حتى تتمكن الشركات الناشئة الكورية من أخذ زمام المبادرة على مستوى العالم، وتتغلب على بيئة صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التغير.