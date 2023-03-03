وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالاستعداد الدائم ضد تهديدات كوريا الشمالية

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن الولايات المتحدة ستظل يقظة تجاه الأخطار المحدقة بها، بما في ذلك التهديدات من قبل كوريا الشمالية وإيران والمنظمات الإرهابية العالمية.وأدلى أوستن بهذه التصريحات في مذكرة وجهها إلى جميع مسؤولي وزارة الدفاع يوم أمس الخميس، حيث تعهدا بأن تستمر الولايات المتحدة في الرد على الاستفزازات الكورية الشمالية بالتنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء والشركاء الآخرين.وقال وزير الدفاع الأمريكي، الذي وصف كوريا الشمالية وإيران بأنهما تمثلان "تهديدات متقدمة ومستمرة"، إن الولايات المتحدة ستواجه أنظمة الطائرات بدون طيار التي تهدد الولايات المتحدة وقواتها في جميع أنحاء العالم.وفيما يتعلق بالصين، قال أوستن إنها تحاول بقوة أكبر التأثير على النظام القائم على القواعد الدولية لكي يتناسب مع تفضيلاتها الاستبدادية.وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بتعزيز موقفها الرادع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال تطوير مفاهيم وقدرات جديدة وتعميق تحالفاتها ومشاركاتها وتوسيع أنشطتها وعملياتها هناك.