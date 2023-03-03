الكوريتان كوريا الشمالية تؤكد على عدم تخليها عن الردع النووي

أكد دبلوماسي كوري شمالي على أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبدا عن ردعها النووي وأنها سوف تستمر في طريقها نحو التسلح النووي.

وأدلى "جو يونغ تشول" المستشار في البعثة الدائمة الكورية الشمالية لدى مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية، بهذه التصريحات أمس الخميس خلال جلسة لمؤتمر نزع السلاح الذي تعقده الأمم المتحدة.

وقال "جو" إن بلاده لن ترد على أي دعوة لإجراء مفاوضات تطالبها بنزع سلاحها النووي أولاً. وأضاف أن إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز قوتها الدفاعية هي ممارسة مشروعة لحقها في الدفاع عن النفس، وادعى أنه لا يوجد نص في ميثاق الأمم المتحدة يصنف إطلاق الصواريخ الباليستية على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ومارَس المبعوث الكوري الشمالي حق الرد في الاجتماع، حيث دعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية لوقف إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وردّ "جو" بالقول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مختلفة كل عام، وادعى أنها تشكل تهديدا خطيرا لأمن كوريا الشمالية، وقال إنه يتعين على الدول الغربية إدانة البلدين أيضا لتصعيدهما التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

