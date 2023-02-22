% من البلديات الكورية تسجل أقل من 1000 مولود في عام 2022

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اتضح أن ما يقرب من 60 بالمائة من الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية قد سجل كل منها أقل من ألف حالة ولادة خلال العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أنه من بين 228 مدينة ومنطقة ومقاطعة في جميع البلاد، بما في ذلك مدينة سيجونغ وجزيرة جيجو، فإن 136 منها، أي بنسبة 59.6%، قد سجلت أقل من ألف حالة ولادة في عام 2022، بينما سجلت خمسون بلدية محلية أقل من 150 حالة ولادة، خلال العام الماضي.وعلى وجه الخصوص، كان الرقم أقل من 50 حالة ولادة في "كو صونغ" في مقاطعة جنوب جولا، وكذلك في كل من "يونغ يانغ" وجزيرة "أوللونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقال التقرير إنه من المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى إغلاق المزيد من المدارس، مشيرا إلى أنه في تم جميع أنحاء البلاد إغلاق 193 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية بين عامي 2018 وأبريل 2022، منها 171 مدرسة خارج منطقة العاصمة.