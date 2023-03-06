بدء التطعيم المجاني ضد فيروس روتا اليوم الاثنين

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ستبدأ السلطات الصحية الكورية اليوم الاثنين في تطعيم الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر مجانا ضد فيروس "روتا".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس "روتا" ستبدأ اليوم، وأضافت أنه في إطار برنامج التطعيم، يجب أن يتلقى الأطفال جرعتيْن إلى ثلاث جرعات حتى سن ستة أشهر.وسوف تتوفر اللقاحات في المرافق الطبية والمراكز الصحية المجتمعية في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن مكان إقامة أولئك الرضع.ويتوفر حاليا نوعان من اللقاحات، ولكن لا يُسمح بالتطعيم باللقاحات بالطريقة المختلطة المطابقة.ويذكر أن فيروس "روتا" هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال الشديد والقيء عند الرضع والأطفال الصغار.