كوريا الجنوبية تقدم 18.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لتقديم مساعدات إنسانية لليمن خلال هذا العام بقيمة 18.5 مليون دولار.وقد تم الكشف عن هذه الخطة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.وجاء عقد هذا المؤتمر السنوي منذ عام 2017، بتنظيم مشترك بين الحكومتين السويسرية والسويدية والأمم المتحدة، ومثّل الجانبَ الكوري فيه سفير كوريا الجنوبية لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف "يون سونغ دوك".وتضم الخطة الكورية لهذا العام البرنامج السنوي لتزويد اليمن بالأرز، والذي أطلقته كوريا الجنوبية في عام 2018.الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يرى أن 21.6 مليون شخص، أي حوالي 65% من إجمالي عدد سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.