الحكومة الكورية تعلن عن حل لقضية تعويضات العمل القسري

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تخطط الحكومة الكورية للإعلان عن حل لقضية تعويضات الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب في اليابان، اليوم الاثنين.وبموجب خطة الحكومة، سيتم دفع حوالي أربعة مليارات وون، أي حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي، إلى 15 من الضحايا الذين صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة العليا في عام 2018 ضد شركتين يابانيتين، وذلك من خلال صندوق سيتم إنشاؤه من قبل "مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية عن طريق الإمبراطورية اليابانية"، تحت إشراف وزارة السلامة الداخلية والسلامة.ومن المتوقع أن تشجع الحكومة المساهمات في الصندوق من قبل الشركات الكورية التي استفادت من معاهدة تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو في عام 1965، مع ترك الباب مفتوحا للمشاركة المحتملة من قبل الشركات اليابانية. كما تدرس كوريا واليابان إنشاء صندوق مشترك من خلال منظمات الأعمال الكبرى في الدولتين للمساعدة في حل القضية. ومع ذلك، من المتوقع أن تمتنع الشركتان اليابانيتان المتورطان في الدعاوى القضائية، وهما "نيبون" للحديد والصلب، و"ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، من المشاركة في خطة التعويض، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاج قوي من قبل الضحايا ومؤيديهم.ومن المنتظر أن يعقد الضحايا ومجموعات المؤيدين مؤتمرات صحفية في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن ردودهم على خطة الحكومة.