انخفاض النمو في أسعار المستهلك في كوريا لأقل من 5%

Photo : YONHAP News

انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل من 5% لأول مرة منذ عشرة أشهر، في شهر فبراير الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد وصل إلى 110.38 نقطة خلال الشهر الماضي، بزيادة بلغت 4 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. جاء ذلك بعد أن ارتفع المؤشر إلى 5.2% في يناير، كما كان النمو في فبراير الزيادة الشهرية الأولى منذ ثلاثة أشهر، وأول نمو على أساس سنوي في مستوى يقل عن خمسة بالمائة منذ أن سجل النمو 4.8% في أبريل من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن التضخم قد تباطأ تدريجيا بعد أن وصل إلى ذروته عند 6.3% في يوليو من العام الماضي، لكنه ظل في نطاق خمسة بالمائة لمدة تسعة أشهر متتالية من مايو من العام الماضي وحتى يناير من هذا العام. وأضاف التقرير أن أسعار الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بنسبة 28.4% في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010 عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة. كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين زادت أسعار منتجات الزراعة والماشية ومصائد الأسماك بنسبة 1.1% على أساس سنوي.وقال التقرير أيضا إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية والنفط المتغيرة، قد زاد بنسبة 4.8%.