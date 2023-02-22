تغييرات في قانون العمل الكوري تشمل تعديل عدد ساعات العمل الأسبوعية

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تخطط الحكومة الكورية لتعديل نظام ساعات العمل الأسبوعية البالغة حاليا 52 ساعة، ضمن خطة إعادة هيكلة ضخمة لنظام العمل في البلاد.وفي هذا الإطار، عقدت وزارة العمل وخمس وزارات أخرى ذات صلة، اجتماعا اقتصاديا طارئا اليوم الاثنين، حيث تم طرح مجموعة من التدابير ذات الصلة، الهادفة لتعديل الأنظمة المتعلقة بالعمل.وبموجب الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة مرونة نظام العمل الأسبوعي لمدة 52 ساعة من أجل السماح باحتساب ساعات العمل ليس فقط على أساس أسبوعي، بل وأيضا على أساس شهري وربع سنوي ونصف سنوي أو سنوي، بناء على اتفاق بين العمال والإدارة.وسوف يسمح هذا التعديل للموظفين بإدارة ساعات عملهم بمرونة، وتمكينهم من العمل لمدة تصل إلى 69 ساعة أسبوعيا، وتقليل ساعات العمل في أوقات أخرى، في حين سيتم تعديل اللوائح لساعات الراحة والمغادرة أيضا لاستيعاب احتياجاتهم بشكل أفضل.وتخطط الحكومة لإصدار إشعار مسبق بالتشريعات ذات الصلة اليوم الاثنين وتقديم مشروع القانون للبرلمان في غضون شهر يونيو أو شهر يوليو.