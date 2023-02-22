طوكيو تكشف عن موقفها بشأن خطة كوريا لحل قضية العمل القسري

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من المنتظر أن تعلن الحكومة اليابانية عن موقفها بشأن الحل الذي ستعلنه الحكومة الكورية لقضية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب في اليابان.ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية اليوم الاثنين، سيعرب رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عن نيته تبني الإعلان المشترك الصادر في عام 1998 بواسطة قادة البلدين في ذلك الوقت، رئيس كوريا الجنوبية "كيم ديه جونغ"، ورئيس الوزراء الياباني "كيزو أوبوتشي". وقد أعرب "أوبوتشي" في ذلك الإعلان عن ندمه على "الأضرار الهائلة والمعاناة" التي لحقت بالشعب الكوري بسبب الحكم الاستعماري الياباني.ومن المتوقع أيضا أن تعيد طوكيو تعيين كوريا الجنوبية كدولة مؤهلة للحصول على تفضيلات في التصدير. كما يتوقع أيضا أن ترفع الحكومة اليابانية قيود التصدير عن كوريا الجنوبية، والتي كانت قد فرضتها كانتقام مقابل أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018، والتي أمرت شركتين يابانيتين متورطين في العمل القسري في زمن الحرب بدفع تعويضات للضحايا.ومن المتوقع أن تعلن حكومة كوريا الجنوبية عن حلها للقضية اليوم الاثنين، بحيث تمتنع كوريا عن المطالبة بمشاركة الشركات اليابانية في التعويضات، وهو قرار يعارضه الضحايا ومجموعات المؤيدين لهم.