ارتفاع سريع في أسعار الوجبات الشعبية في كوريا

Photo : YONHAP News

قفزت تكلفة تناول الطعام في المطاعم الكورية بدرجة كبيرة، وسط التضخم المستمر.ووفقا لتقرير صادر عن وكالة المستهلكين في كوريا اليوم الاثنين، قفزت أسعار ثمانية عناصر ضمن القوائم الأساسية في المطاعم والكافيتريات في مدينة سيول بمتوسط بلغ 10.8% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام واحد.ومن بينها، ارتفع متوسط سعر المعكرونة الصينية "جاجانغ ميون"، إلى ستة آلاف و569 وون، مسجلاً أسرع نمو.كما ارتفع متوسط سعر طبق "بيبم باب"، وهو أرز مخلوط بخضراوات، بنسبة 8.8%، ليتجاوز مستوى عشرة آلاف وون، في حين تجاوز سعر المعكرونة الباردة "نينغ ميون" عشرة آلاف وون، بزيادة بلغت نسبتها 9%.وكانت العناصر الأخرى التي ارتفعت أسعارها بأكثر من عشرة في المائة هي: وجبة بطن الخنزير، و"كيم باب"، وحساء الدجاج التقليدي، و"كال غوك سو"، في حين ارتفع متوسط سعر حساء "كيم تشي تشي غيه" بنسبة 8.2% ليصل إلى 7 آلاف و654 وون.