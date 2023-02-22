اليابان ترد رسميا على الحل الكوري لقضية تعويضات ضحايا العمل القسري

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قدم وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" توضيحا لموقف الحكومة اليابانية الرسمي بشأن الحل الذي أعلنته الحكومة الكورية لقضية تعويضات ضحايا العمل القسري.وقال "هاياشي" إن الحكومة اليابانية الحالية ستتبنى الإعلان المشترك الذي صدر بين الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "كيزو أوبوتشي" في عام 1998، والذي أعربت فيه طوكيو عن اعتذارها.ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أمس الأحد بأن حكومته تبنت موقف الحكومات اليابانية السابقة المتعلق بالوعي التاريخي، مؤكدا أنها ستستمر في ذلك في المستقبل أيضا.ولم يذكر الوزير الياباني "هاياشي" شيئا يتعلق بمطالبة ضحايا العمل القسري الكوريين بتقديم اعتذار مباشر من قبل اليابان وتقديم تعويضات، مشيرا بذلك إلى عدم حدوث تغير في موقف اليابان الداعي إلى أن قضية تعويضات العمل القسري قد تم حلها مع توقيع اتقافية تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 1965.