كوريا توقف عملية تسوية المنازعات مع منظمة التجارة العالمية بشأن قيود الصادرات اليابانية

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قررت كوريا الجنوبية وقف عملية تسوية المنازعات التي بدأتها مع منظمة التجارة العالمية بشأن قيود الصادرات اليابانية، في ظل استعداد الطرفين لإجراء محادثات رسمية حول رفع القيود.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الاثنين، اتفقت الدولتان على إجراء مشاورات ثنائية على وجه السرعة بشأن قيود الصادرات لإعادة العلاقات التجارية إلى حالتها قبل سن طوكيو لتلك القيود.وأضافت الوزارة أن الشكوى التي قدمتها سيول إلى منظمة التجارة العالمية سيتم تعليقها بينما تستمر المناقشات، ومن المتوقع عقد اجتماع للسياسات قريبا.وفي عام 2019، فرضت طوكيو قيودا على صادراتها إلى سيول في ثلاث مواد رئيسية، انتقاما من حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 الذي أمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين.