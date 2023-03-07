وزارة البيئة توافق على إجراء مشاورات حول تقييم الأثر البيئي لمشروع مطار جيجو

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من المتوقع أن تكتسب خطة بناء مطار دولي جديد في جزيرة جيجو دفعة جديدة خلال الفترة القادمة، حيث أعلنت وزارة البيئة أمس الاثنين أنها وافقت على إجراء "مشاورات مشروطة" بشأن تقرير تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي المقدم من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل حول ذلك المشروع.وأوضحت وزارة البيئة أنها أبلغت وزارة الأراضي بهذا القرار.وكانت وزارة البيئة قد رفضت تقرير تقييم الأثر البيئي الأول الذي قدمته وزارة الأراضي في عام 2019. وفي يوليو من عام 2021، رفضت وزارة البيئة التقرير، مشيرة إلى عدم وجود تدابير لحماية الطيور وموائلها المتأثرة بالمطار الجديد، فضلا عن عدم كفاية الاختبارات على ضوضاء الطائرات.يذكر أن تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي هو إجراء لمراجعة جدوى الموقع من وجهة نظر بيئية عند إنشاء خطة إدارية، ويتم إجراؤه وفقا لقانون تقييم الأثر البيئي.