الرئيس يون يطالب بإجراءات جذرية لزيادة أرباح الاستثمار من معاشات التقاعد

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى اتخاذ تدابير صارمة لزيادة أرباح الاستثمار من معاشات التقاعد الوطنية لحماية أموال التقاعد الثمينة المملوكة للشعب.وأطلق يون هذه الدعوة أمس الاثنين خلال ترؤسه اجتماعا مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي، حيث أشار إلى أن هيئة التقاعد الوطنية أبلغت عن أسوأ خسارة استثمارية لها على الإطلاق في عام 2022.وقال الرئيس يون إن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية مهمة إصلاح وطنية بالغة الأهمية من أجل تأمين الاستدامة من خلال تخفيف الأعباء عن الأجيال القادمة.وأضاف أنه إلى جانب الإصلاح، فإن زيادة أرباح الاستثمار في المعاشات الوطنية، والتي يمكن أن تخفف العبء عن كاهل المواطنين، تعد أيضا مهمة إصلاحية بالغة الأهمية.ومن ناحية أخرى، نفى مسؤول رئاسي تقارير إعلامية تفيد بأن يون أمر بنقل مقر إدارة أموال هيئة معاشات التقاعد الوطنية إلى سيول.