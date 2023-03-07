الولايات المتحدة ترحب بحل كوريا الجنوبية لقضية العمل القسري

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رحبت الولايات المتحدة بإعلان كوريا الجنوبية عن خطتها لحل القضية المتنازع عليها منذ فترة طويلة مع اليابان، والخاصة بتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وقال السكرتير الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ترحب بهذا "الإعلان التاريخي"، وأضاف أن المناقشات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان لحل القضايا التاريخية الحساسة قد انتهت.وقال برايس إن الولايات المتحدة تشجع سيول وطوكيو على بناء خطوات لتعزيز العلاقات الثنائية.كما شدد برايس على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وقال إن العلاقات الثلاثية ضرورية لتحقيق الرؤية المشتركة بشأن الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين أنه سيتم تعويض الضحايا من خلال مؤسسة عامة قائمة تمولها الشركات الكورية وليس من خلال الدفع المباشر من الشركات اليابانية المسؤولة.وقد أشاد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالإعلانات الصادرة عن كل من سيول وطوكيو، ووصفها بأنها "فصل جديد رائد من التعاون والمشاركة بين اثنتين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة".