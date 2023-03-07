بيونغ يانغ تحذر سيول وواشنطن من رد ساحق على أنشطتهما العسكرية

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حذرت "كيم يو جونغ"، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من أن كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ إجراءات ساحقة ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، أن "كيم" قالت إن بيونغ يانغ تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنها على استعداد للتصرف بسرعة وبشكل ساحق وفي أي وقت.وزعمت "كيم" أن اختبارات الأسلحة الاستراتيجية التي تجريها كوريا الشمالية لا تشكل أي خطر على سلامة الدول المجاورة، وقالت إن الرد العسكري من قبل الولايات المتحدة في شكل اعتراض صاروخ في المياه أو المجال الجوي خارج نطاق ولايتها سيعتبر إعلان حرب ضد كوريا الشمالية. وأضافت أنه يتعين على سيول وواشنطن الامتناع عن الإجراءات التي تزيد من تفاقم الوضع.وجاء هذا التحذير وسط عمليات نشر متكررة بشكل متزايد لأصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وكان آخرها تدريبات جوية فوق البحر الأصفر أمس الاثنين، تضمنت مشاركة قاذفة طويلة المدى.