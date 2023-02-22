كوريا الشمالية تحث المجتمع الدولي على مطالبة سيول وواشنطن بإنهاء بروفة الحرب

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دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية المجتمع الدولي إلى مطالبة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، حثت الوزارة المجتمع الدولي على الانضمام إلى جهود كوريا الشمالية "المحبة للسلام" وإرسال رسالة واضحة تدعو إلى الوقف الفوري لما أسمته بـ"بروفة الحرب" التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد إزاء ما أطلقت عليه "العمل غير المسؤول والمثير للقلق من المناورات المسلحة من قبل البلدين الحليفين"، وطالبت بوقف سريع للأعمال العدائية العسكرية التي تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.كما حذرت الوزارة من أنه إذا استمرت تلك الاستفزازات العسكرية، فإنه لا يوجد ما يضمن عدم وقوع اشتباك عنيف في منطقة شبه الجزيرة الكورية.وقد انتقدت كوريا الشمالية بشدة التدريبات الجوية المشتركة التي جرت يوم أمس الاثنين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فوق البحر الأصفر بمشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية، ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري متهور".