انخفاض نصيب الفرد الكوري من الدخل بالدولار في عام 2022

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انخفض دخل الفرد بالدولار في كوريا الجنوبية بحوالي ثمانية بالمائة خلال العام الماضي، على خلفية انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد قد بلغ 32 ألفا و661 دولارا في عام 2022، بانخفاض 7.7% مقارنة بما كان عليه في العام الأسبق.وأرجع البنك المركزي انخفاض قيمة نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالدولار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الوون خلال عام 2022، حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 12.9%. وبالنسبة لقيمة نصيب الفرد بالعملة المحلية، فقد ارتفع الرقم بنسبة 4.3% على أساس سنوي إلى أكثر من 42.2 مليون وون.وقد توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.6% في عام 2022 على الرغم من الانكماش بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي. ويتطابق كلا الرقمين مع تقديرات النمو الصادرة عن البنك المركزي الكوري في شهر يناير.