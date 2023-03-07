رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يزور كوريا الجنوبية في أواخر مارس

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تجري السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشاورات حاليا لتحديد موعد زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال "مارك ميلي" إلى كوريا الجنوبية في أواخر مارس الجاري.ووفقا للسلطات العسكرية في سيول اليوم الثلاثاء، يرتب الجانبان لزيارة ميلي التي ستأتي بعد نهاية التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "فريدوم شيلد" المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 23 مارس.وخلال الزيارة، سيلتقي ميلي مع نظيره الكوري الجنوبي الجنرال "كيم سُنغ كيوم"، ووزير الدفاع "لي جونغ سوب"، لمناقشة نتائج التدريبات المشتركة، كما يدرس ميلي أيضا زيارة المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، كرسالة تحذير لكوريا الشمالية.وكان ميلي قد زار كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 2021 لحضور الدورة 53 من الاجتماع التشاوري الأمني بين البلدين. ومن المتوقع أن يتقاعد ميلي هذا الخريف مع انتهاء فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات في نهاية سبتمبر.