واردات كوريا من البيرة اليابانية تسجل ارتفاعا جديدا

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بلغت واردات كوريا الجنوبية من البيرة اليابانية أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في شهر يناير الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، استوردت كوريا بما قيمته مليونان وأربعة آلاف دولار من البيرة اليابانية في شهر يناير، بزيادة هائلة بلغت نسبتها 315% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويمثل هذا أكبر إجمالي شهري منذ يوليو 2019 عندما فرضت طوكيو قيودا على صادراتها من مواد الرقائق والشاشات إلى كوريا الجنوبية، وهو ما دفع الكوريين إلى تنظيم مقاطعة وطنية للسلع اليابانية.وتجاوزت قيمة واردات كوريا من البيرة اليابانية أربعة ملايين دولار في يوليو 2019، لكنها انخفضت إلى 223 ألف دولار في الشهر التالي قبل أن تصل إلى ستة آلاف دولار فقط في سبتمبر من ذلك العام.ومع ذلك، بدأت الواردات في الانتعاش العام الماضي، حيث قفزت إلى أكثر من مليون دولار في مارس وسط ضعف المشاعر المناهضة لليابان، ثم تجاوزت هذا الرقم لمدة ثمانية أشهر متتالية من مايو إلى ديسمبر من العام الماضي.