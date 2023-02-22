وكالة الطاقة الذرية تؤكد رصد استعدادات لتجربة نووية في كوريا الشمالية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم رصد دلائل تشير على استمرار الأنشطة في محطة "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في منطقة "كيل جو" بمقاطعة شمال "هام كيونغ" الكورية الشمالية.وأوضح "رفائيل غروسي" الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة افتتاحية ألقاها أمام اجتماعات مجلس إدارة الوكالة في العاصمة النمساوية "فيينا" أمس، أن كوريا الشمالية مستمرة في الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى رصد أنشطة بالقرب من النفق رقم 3 في المحطة النووية.وأضاف أنه تمت إعادة ترميم الطريق المؤدي إلى النفق رقم 4، ولكن لم يتم رصد عمليات لحفر الأرض في ذلك النفق.وفيما يتعلق بالمنشآت النووية في منطقة يونغ بيون في مقاطعة شمال بيونغ آن، قال إن هناك إشارة تدل على استمرار تشغيل المفاعل النووي بحجم 5 ميغاوات ومنشآت التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، موضحا أن أنشطة معالجة المخلفات والحفظ والصيانة قد توقفت في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.كما قال إنه تم رصد اختبار لنظام التبريد في مفاعل يونغ بيون في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر من العام الماضي، وتغيير موقع مخرج الماء الخفيف من المفاعل في شهر أكتوبر.وحذر "غروسي" من أن إعادة فتح موقع التجارب النووية أمر خطير وأن استمرار بيونغ يانغ في برنامجها النووي يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ودعا كوريا الشمالية إلى التعاون بسرعة في التنفيذ الكامل لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.