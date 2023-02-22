إجراء أول مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا العام

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بدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية اليوم الثلاثاء في إجراء أول مناورات جوية مشتركة بينهما لهذا العام بهدف تعزيز قدراتهما التنفيذية.وسوف تستمر مناورات "توين هوكس" لمدة 5 أيام في قاعدة "او سان" التي تضم الجناح القتالي رقم 51 التابع لسلاح الجو الأمريكي السابع.وتشارك في هذه المناورات 10 طائرات قتالية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة الكورية "إف- 15" والطائرات الهجومية الأمريكية "إيه - 10"وعدد من عناصر المهام، بما في ذلك الطيارون وأفراد الصيانة والدعم.وقال سلاح الجو الكوري إن الجنود المشاركين في هذه المناورات يستهدفون تعزيز القدرة على تنفيذ الحرب وتعزيز العمل الجماعي، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية المتقدمة بين سلاحي الجو الكوري والأمريكي.الجدير بالذكر أن مناورات "توين هوكس" ظلت تُجرى منذ عام 1997 لتبادل تكتيكات العمليات الجوية وتنمية قدرات العمليات المشتركة بين سيول وواشنطن.