13.7 % انخفاضا في بيع سيارات الهيدروجين عالميا في يناير

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سجلت مبيعات السيارات العاملة بخلايا الهيدروجين تراجعا بأكثر من 10% في شهر يناير من هذا العام مقارنة مع العام الماضي.وقال تقرير صادر عن معهد "إس إن إي ريسرش"، المتخصص في البحوث ذات الصلة بسوق الطاقة، أمس، إن إجمالي مبيعات المركبات العاملة بوقود الهيدروجين على مستوى العالم خلال شهر يناير الماضي قد بلغ 726 مركبة، بانخفاض نسبته 13.7% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.ورغم من أن شركة هيون ديه الكورية لصناعة السيارات قد باعت 332 سيارة لتحافظ على الصدارة، إلا أنها شهدت انخفاضا في المبيعات بنسبة 17.2% مقارنة مع العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات عموما نتيجة لاستنفاذ معظم المعونات المالية المقدمة لمشتري السيارات الكهربائية في شهر يناير في كوريا، إلى جانب عدم تحديد خطة جديدة لتلك المعونات حتى الآن.كما سجلت شركة تويوتا اليابانية مبيعات بمقدار 295 سيارة من هذا النوع في يناير، بانخفاض بلغت نسبته 9.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، إلا أنها ظلت تشهد تعافيا في بيع سيارتها موديل "ميراي" العاملة بوقود الهيدروجين منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تضييق الفجوة بين الشركتين الكورية واليابانية.وحسب الدول، تم بيع 310 سيارات هيدروجين في كوريا، بنسبة 42.7%، لتحتفظ كوريا بالمركز الأول في هذا المجال، إلا أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 3.7% بالمقارنة مع العام الماضي.أما الولايات المتحدة فقد حققت نموا بنسبة 26.1% نتيجة لزيادة مبيعات السيارة "ميراي" من شركة تويوتا، كما سجلت الصين أيضا نموا بنسبة 15.1% بالمقارنة مع العام السابق.أما عدد السيارات الكهربائية الذي تم تسليمها في شهر يناير الماضي حول العالم فقد بلغ 673 ألفا، بزيادة 7.3% مقارنة مع العام السابق.وتوقع المعهد أن يبلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي سيتم تسليمها هذا العام 14.78 مليون سيارة.