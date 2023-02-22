وزارة الخارجية الكورية تخفض مستوى تحذير من السفر إلى إسبانيا وتونس

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها قررت تعديل مستوى التحذير من السفر إلى المستوى الأول، بالنسبة لـ6 دول، هي: إسبانيا وتونس وموريشيوس وأندورا والأردن وناميبيا، بدءا من اليوم، بالتوازي مع تراجع جائحة كورونا في مختلف دول العالم.كما قررت تعديل مستوى التحذير من السفر إلى المستوى رقم 2، بالنسبة لـ6 دول، هي: بابوا غينيا الجديدة وبيرو وتوبالو والسودان وناورو وإريتريا، لكنها حافظت على مستوى التحذير من السفر إلى 11 دولة بما في ذلك روسيا وجمهورية جنوب إفريقيا والمكسيك.يشار إلى أن مستويات التحذير من السفر التي تنفذها الحكومة الكورية مكونة من 4، وهي المستوى الأول الذي يشير إلى التزام الحذر، والمستوى الثاني الذي ينصح بالامتناع عن السفر، والمستوى الثالث الذي يتضمن توصية بالانسحاب، والمستوى الرابع والأخير وهو حظر السفر.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنها تخطط لتعديل مستويات التحذير من السفر من وقت لآخر إلى الدول التي تشهد تدهورا سريعا في الأمن العام وتغيرات في أوضاع الحجر الصحي.كما طلبت من المواطنين الذين يخططون للسفر إلى الخارج التعرف مسبقا على مستويات التحذير وطرق العمل حسب الدول.