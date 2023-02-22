الحكومة الكورية تضخ 170 تريليون وون في البحث والتطوير خلال 5 سنوات

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 170 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 131 مليار دولار، في البحث والتطوير خلال السنوات الخمس القادمة، لتصبح كوريا ضمن أبرز خمس دول في هذا المجال على مستوى العالم، حتى عام 2030.وتخطط الحكومة الكورية أيضا لاستثمار أكثر من 25 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 20 مليار دولار، في 12 تكنولوجيا استرتيجية وطنية، بما في ذلك الفضاء وميكانيكا الكم.جاء ذلك في الخطة الوطنية الاستراتيجية الأولى متوسطة المدى للبحث والتطوير، التي أعلنت عنها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الكوري عقد اليوم برئاسة الرئيس "يون صوك يول".وتستهدف هذه الخطة الاستراتيجية تحقيق المهام الوطنية الرئيسية لحكومة الرئيس "يون"، كما تستهدف أيضا الحفاظ على ميزانية البحث والتطوير عند مستوى 5% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي.وقد بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مجال البحث والتطوير 31 تريليونا و100 مليار وون هذا العام.وتنوي الحكومة الكورية بذلك الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المحلية من 80% مقابل الدول المتقدمة، إلى 85%، حتى عام 2027.ومن أجل تحقيق الهدف، تخطط أيضا لتنفيذ 23 مهمة في إطار4 استراتيجيات، هي: تعزيز الاستثمار الموجه على أساس التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرات الابتكار من خلال الاختيار والتركيز، وتوسيع القواعد العلمية والتكنولوجية للاستجابة إلى المستقبل، وتحسين الكفاءة من خلال ابتكار نظام للاستثمار.وسوف تعمل الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات في 12 تكنولوجيا استراتيجية، والذي بلغ 3 تريليونات و740 مليار وون في العام الماضي، وذلك بنسبة 10% سنويا خلال 5 سنوات، بحيث يتضاعف إلى 6 تريليونات و30 مليار وون حتى عام 2027.