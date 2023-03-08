المعلمون الكوريون يدعون إلى إصلاح سياسة التعليم الخاص

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دعا قطاع التعليم في كوريا الجنوبية إلى إجراء إصلاح شامل في السياسات الحكومية، بعد التقارير التي أفادت بأن الإنفاق على التعليم الخاص بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، قال الاتحاد الكوري لجمعيات المعلمين إن أحدث الأرقام تظهر بوضوح أن تدابير السياسة الحالية لمعالجة التعليم الخاص، مثل فصول ما بعد المدرسة، لم تثبت فعاليتها.ودعت المجموعة إلى اتخاذ تدابير أساسية لتحسين التعليم في المدارس.وفي إشارة إلى الزيادة الحادة في الإنفاق على التعليم الخاص بين طلاب المدارس الابتدائية، قال اتحاد المعلمين والعاملون في قطاع التعليم إن هذا يوضح أن الطلاب الأصغر سنا يعانون من فجوات أكبر في التعلم في فترة ما بعد وباء كورونا.كما طالبت النقابة وزارة التربية والتعليم بالاعتراف بأخطاء سياساتها والتوصل إلى إجراءات جديدة لمعالجة هذا الوضع.وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية، سجل الإنفاق على التعليم الخاص 26 تريليون وون، أي حوالي 20 مليار دولار أمريكي، في عام 2022، وهو الأكبر منذ عام 2007 عندما بدأ تسجيل الأرقام ذات الصلة.