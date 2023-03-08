المخابرات الكورية الجنوبية تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية قريبا

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قالت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية أنه بإمكان كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية وإطلاق قمر اصطناعي للتجسس وصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، خلال المستقبل القريب.جاء ذلك في إحاطة للبرلمان أمس الثلاثاء، حيث قال جهاز المخابرات الوطني إنه يمكن لكوريا الشمالية إجراء تدريبات واسعة النطاق تجمع بين الأصول التقليدية والنووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وذلك في غضون شهر مارس الجاري أو شهر أبريل، بالتوازي مع التدريبات العسكرية المشتركة لفصل الربيع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكذلك عقد قمة بين البلدين الحليفين. ووفقا لعضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض "يون كون يونغ"، قال جهاز المخابرات الوطني إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قد يأمر أيضا بإطلاق قمر اصطناعي في شهر أبريل. ولم تستبعد وكالة المخابرات أيضا إمكانية إجراء اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى أقصر ولكن بزاوية عادية.ووفقا للنائب "يو سانغ بوم" عن حزب "قوة الشعب" الحاكم، فإن وكالة المخابرات واثقة أيضا من أن أكبر أبناء "كيم جونغ أون" هو ذكر، بينما لا يزال جنس طفله الثالث غير مؤكد. وفيما يتعلق بالطفلة الثانية، "جو إيه"، التي سُلطت عليها الأضواء بواسطة وسائل الإعلام مؤخرا، قالت الوكالة إنها تلقت تعليمها في المنزل وتستمتع بركوب الخيل والسباحة والتزلج. وفيما يتعلق بنقص الغذاء الذي تعاني منه كوريا الشمالية، قالت الوكالة إنه يبلغ حوالي 800 ألف طن من الأرز سنويا.