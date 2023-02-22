الرئيس الكوري يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أواخر أبريل

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سيقوم رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل القادم.وأعلن المكتب الرئاسي في سيول مساء أمس الثلاثاء عن هذه الزيارة الرسمية المقررة للولايات المتحدة، موضحا أنها ستكون في أواخر شهر أبريل، كما ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى الولايات المتحدة منذ 12 عاما.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سوف يستضيف الرئيس "يون" في زيارة رسمية من المقرر إجراؤها يوم 26 أبريل، وهي ثاني زيارة رسمية يقوم بها رئيس أجنبي للولايات المتحدة خلال فترة رئاسة بايدن، حيث تعمل إدارته على التعامل مع كوريا الشمالية وبناء تحالفات بين الولايات المتحدة ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء توسع الصين.وفي هذه الأثناء، يقوم مستشار الرئيس الكوري للأمن القومي "كيم سونغ هان" بزيارة حاليا إلى واشنطن لبحث تفاصيل القمة بين "يون" و"بايدن"، والتي ستأتي خلال الاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة للتحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.