البيت الأبيض يعلن عن زيارة رسمية للرئيس الكوري إلى واشنطن في أبريل

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قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس الكوري "يون صوك يول" سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة خلال الشهر القادم.وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" أن الرئيس "جو بايدن" والسيدة الأولى "جيل بايدن" سوف يستضيفان الرئيس الكوري "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي"، في زيارة رسمية يوم 26 أبريل، مشيرة إلى أن الزيارة سوف تتضمن مأدبة عشاء رسمية. وأضافت المتحدثة أن زيارة "يون" ستكون ثاني زيارة رسمية يقوم بها رئيس أجنبي إلى الولايات المتحدة منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير 2021، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت أول زيارة رسمية في فترة رئاسة بايدن.وقالت المتحدثة أيضا إن الزيارة القادمة ستأتي ضمن الاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهو ما أدى إلى دفع السلام والاستقرار والازدهار للبلدين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وللعالم.وأضافت المتحدثة أن الرئيسين سوف يسلطان الضوء على أهمية وقوة التحالف الصارم وكذلك التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه كوريا الجنوبية.