سيول والرياض تتفقان على إجراء حوار منتظم حول التعاون في صناعة الأسلحة

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التقى وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" أمس الثلاثاء في سيول مع نظيره السعودي الأمير "خالد بن سلمان آل سعود" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وخلال الاجتماع، بحث الوزيران القضايا المتعلقة بالمفاوضات الجارية حاليا بين البلدين بشأن تصدير أسلحة كورية إلى المملكة العربية السعودية.وكان الوزير السعودي قد زار كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي برفقة الأمير "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" ولي العهد السعودي.وقدم الوزير الكوري شرحا لنظيره السعودي حول تميز صناعة الدفاع الكورية، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشكل ناجح في المفاوضات الجارية بين سيول والرياض بشأن تصدير أسلحة كورية إلى السعودية.ومن جانبه، قدم الوزير السعودي شرحا عن اتجاه تطوير قطاع الدفاع في السعودية، معربا عن رغبته في التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية في المجال الدفاعي.واتفق الوزيران على إجراء حوار سنوي منتظم بين البلدين على مستوى وزير حول التعاون في مجالات الدفاع وصناعة الأسلحة.