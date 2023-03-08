الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنسقان بشأن زيارة يون الرسمية لواشنطن

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن المسؤولين عن الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد عقدوا اجتماعا لمناقشة القمة القادمة بين رئيسي البلدين.وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "كيم سونغ هان" قد التقى بنظيره الأمريكي "جيك سوليفان" في الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم أمس.وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الاستعدادات للزيارة الرسمية القادمة إلى الولايات المتحدة من قبل الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" يوم 26 أبريل، للاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.كما ناقش الجانبن أيضا مواصلة التعاون الوثيق لزيادة تعزيز العلاقات الأمنية للرد على بيئة التهديد المتغيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وندد "كيم" و"سوليفان" بالنشاط المستمر المزعزع للاستقرار الذي تقوم به كوريا الشمالية، وسلطا الضوء على حاجة المجتمع الدولي للحد من قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية التي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.