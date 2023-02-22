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السياسية

الرئيس الكوري يتعهد بتنشيط التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية

Write: 2023-03-08 11:49:28Update: 2023-03-08 14:42:25

الرئيس الكوري يتعهد بتنشيط التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بوزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، أمس الثلاثاء، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في صناعة الأسلحة والدفاع.
ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري أمس الثلاثاء، قال "يون" خلال الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي في سيول، إن كوريا الجنوبية ستدفع بنشاط من أجل تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في صناعة الأسلحة.
وفي إشارة إلى توجه المملكة العربية السعودية نحو الإصلاح الدفاعي، قال الرئيس الكوري إن البلدين يمكنهما خلق تآزر أكبر إذا تبادلا خبراتهما في هذا المجال. كما اقترح "يون" أن يعزز البلدان التعاون من أجل إقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط وحول العالم، كشريكين اقتصاديين وأمنيين مقربين.
ورداً على ذلك، قال وزير الدفاع السعودي إن التعاون بين البلدين أصبح أكثر تطوراً منذ زيارة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" إلى سيول في شهر نوفمبر من العام الماضي، داعياً إلى الحفاظ على علاقات المشاركة القوية بين الجانبين.



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