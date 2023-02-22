المدرب الألماني الجديد لمنتخب كوريا لكرة القدم يصل إلى سيول

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وصل اليوم الأربعاء إلى سيول المدرب الألماني الجديد لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال "يورغن كلينسمان".وفي تصريح أدلى له للصحفيين فور وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، أعرب "كلينسمان" عن فخره وتشرفه لإتاحة الفرصة له لتدريب المنتخب الكوري، وقال إن السبب في قراره بقبول منصب المدرب لمنتخب كرة القدم الكوري هو خبراته المتعددة في زيارة كوريا الجنوبية، وانطباعه الجيد عن كوريا والشعب الكوري.وأكد المدرب الجديد "كلينسمان" على أن هدفه الأول سيكون الفوز بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم.وسوف يعقد كلينسمان مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في مركز تدريب المنتخب الكوري لكرة القدم في مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي، وسوف يقود المنتخب الكوري في المباراتين مع منتخبي كولومبيا وأورغواي يومي الرابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري على التوالي ضمن المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.ومن المقرر أن يقود المدرب الجديد المنتخب الكوري لمدة 3 أعوام و5 أشهر بدءا من هذا الشهر وحتى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.