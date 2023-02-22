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الدولية

وزير الخارجية الياباني يتوقع من سيول تنفيذ حل قضية العمل القسري بأمانة

Write: 2023-03-08 11:51:47Update: 2023-03-08 14:29:14

وزير الخارجية الياباني يتوقع من سيول تنفيذ حل قضية العمل القسري بأمانة

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" إنه يتوقع أن تنفذ كوريا الجنوبية بأمانة خطتها لتسوية قضية تعويضات ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.
وأدلى الوزير الياباني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستعوض الضحايا من خلال مؤسسة عامة قائمة تمولها الشركات الكورية وليس من خلال الدفع المباشر من قبل الشركات اليابانية المسؤولة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطة سيول هي تسوية لا رجعة فيها، قال هاياشي إن حكومة كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لتأمين التفاهم من المدعين الذين كسبوا دعاوى قضائية ضد الشركات اليابانية.
وأضاف الوزير الياباني أيضا أن بلاده قيمت الحل الكوري على أنه إجراء لاستعادة العلاقات الثنائية الصحية، والتي تعرضت لتوتر شديد في السنوات الأخيرة. وأضاف هاياشي أنه بقدر ما يفهم، فإن الحل الكوري لا يفترض أن الضحايا سيمارسون الحقوق الفردية للمطالبة بتعويضات.

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