وزير التجارة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة قانون الرقائق

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غادر سيول اليوم الأربعاء وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" متوجها إلى واشنطن لإجراء مباحثات حول القضايا التجارية العالقة بين البلدين، بما في ذلك قانون الرقائق الأمريكي.وفي تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مغادرته سيول، قال "آن" إنه سيبحث مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية سبل إيجاد تسوية بشأن قانون الرقائق الأمريكي، لأن الإعانات التي سيتم دفعها بناء على هذا القانون لا تفي بالمعايير الدولية، كما أنها قد تؤثر سلبا على التشغيل المستقر لسلاسل توريد الرقائق.وسوف يؤكد الوزير الكوري أيضا خلال المباحثات على أن الشروط التي وضعتها الحكومة الأمريكية لدفع تلك الإعانات سوف تتسبب في زيادة حالة عدم اليقين، وأنها قد تنتهك حقوق الإدارة والتكنولوجيا للشركات.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إنها سوف تستمر في توضيح الموقف الكوري للجانب الأمريكي بشأن الشروط المتعلقة بدفع الإعانات لشركات أشباه الموصلات.