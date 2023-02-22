سيول تنفي مزاعم بيونغ يانغ حول القصف المدفعي قرب المنطقة منزوعة السلاح

دعت كوريا الشمالية إلى وقف فوري للاستفزازات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن زعمت أمس الثلاثاء أن كوريا الجنوبية أطلقت قذائف مدفعية على ميدان للرماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم إدارة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، إن كوريا الجنوبية أطلقت حوالي 30 قذيفة مدفعية على ميدان للرماية في مدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" في الصباح. وشجبت هيئة الأركان العامة الكورية الشمالية إطلاق النار المزعوم ووصفه بأنه "استفزاز عسكري خطير للغاية يفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية"، ودعت إلى الوقف الفوري للاستفزازات بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية.وفي المقابل، رفضت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تلك المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقالت إنه لم يكن هناك أي قصف مدفعي من قبل الجيش الكوري الجنوبي في تلك المنطقة التي زعمتها كوريا الشمالية. وجاء ادعاء كوريا الشمالية وسط انتقادات شديدة من جانب بيونغ يانغ للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.