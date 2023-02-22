إصابات كورونا الجديدة في كوريا تزيد لليوم السادس على التوالي مقارنة بالأسبوع الماضي

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 12 ألفا و798 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 30 مليونا و594 ألفا و297 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 12 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 510 إصابات مقارنة بالرقم المسجل ليوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وهي زيادة لـ6 أيام متتالية مقارنة بالأسبوع الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 19 شخصا، ليبلغ 139 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و61 حالة وفاة حتى الآن.