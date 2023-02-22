إنشاء ثاني أكبر عجلة فيريس على مستوى العالم في سيول

Photo : Seoul Metropolitan Government

من المتوقع أن يتم إنشاء ثاني أكبر عجلة فيريس في العالم في حديقة السماء بمنطقة سانغ آم في سيول، وسوف يتم تشغيلها باستخدام الطاقة المتجددة.وقالت بلدية سيول في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنها حددت حديقة السماء لتكون مكانا لإنشاء عجلة الفيريس الجديدة بعد إجراء مراجعة لمعايير مختلفة، مثل سهولة الوصول إليها، والمنظر الذي تطل عليه، وذلك منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وسوف يتم إنتاج عجلة الفيريس الجديدة بارتفاع يبلغ حوالي 180 مترا على شكل حلقة بدون ضلوع، بحيث تكون ثاني أكبر عجلة فيريس في العالم بعد عجلة "عين دبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يصل ارتفاعها إلى 257 مترا.وسوف تبلغ السعة القصوى لعجلة الفيريس في سيول 1474 راكبا في الساعة، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد ركابها سنويا حوالي 3.5 مليون راكب.وسوف يبدأ العمل في بناء العجلة في شهر يونيو من عام 2025، وينتهي في ديسمبر من عام 2027، وستبلغ تكاليف إنشائها 400 مليار وون، أي حوالي 350 مليون دولار.