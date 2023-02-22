كوريا الجنوبية ترسل دفعة ثالثة من فريق الإغاثة إلى تركيا

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قررت الحكومة الكورية إرسال دفعة ثالثة من فريق الإغاثة إلى تركيا المتضررة من الزلازل.وسوف يقوم الفريق الكوري بدعم مشروع إنشاء مستوطنات مؤقتة للنازحين في تركيا.وقال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" خلال الاجتماع الثالث المشترك بين القطاعين الخاص والعام للإغاثة الطارئة في الخارج، الذي عقد اليوم الأربعاء، إن إرسال الدفعة الثالثة من فريق الإغاثة يهدف إلى توفير قاعدة معيشية مستدامة للمتضررين الأتراك من الزلازل، وتشجيعهم على العودة إلى حياتهم اليومية الطبيعية.وأكد الوزير "بارك" أنه سيكون هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوريا الجنوبية فرقا للخارج للمشاركة في عمليات البحث عن الناجين وإنقاذهم وإعادة بناء ما دمرته الكوارث، منذ عام 2007 الذي تم فيه سن قانون خاص بالإغاثة الطارئة في الخارج.