حزب قوة الشعب الحاكم يعقد اليوم المؤتمر الوطني لانتخاب رئيسه الجديد

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من المقرر أن يعقد حزب قوة الشعب الحاكم مؤتمرا وطنيا اليوم الأربعاء لاختيار رئيسه الجديد.وسيتم الإعلان عن إجمالي الأصوات لاختيار قيادة الحزب خلال المؤتمر الذي سيُعقد في مركز المعارض "كينتيكس" في مدينة "كويانغ" بعد ظهر اليوم، والذي من المقرر أن يحضره الرئيس "يون صوك يول".وقد أجرى الحزب الحاكم تصويتا لمدة 4 أيام حتى أمس الثلاثاء، وسجل إقبال الناخبين أعلى مستوى على الإطلاق عند 55.1%، حيث قام أعضاء الحزب بالإدلاء بأصواتهم من خلال أنظمة الاستجابة الصوتية أو عبر الهاتف.ويتنافس النواب "كيم جي هيون" و"آن تشول سو" و"تشون ها رام" و"هوانغ كيو آن" على المنصب.وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، سيتم إجراء جولة ثانية من التصويت بين صاحبي أعلى الأصوات، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الأحد.