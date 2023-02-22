انتخاب كيم كي هيون رئيسا جديدا لحزب قوة الشعب الحاكم

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تم انتخاب النائب "كيم كي هيون" رئيسا جديدا لحزب قوة الشعب الحاكم اليوم الأربعاء.وفي المؤتمر الوطني للحزب الذي عُقد في مركز المعارض "كينتيكس" في "كويانغ"، أعلن حزب قوة الشعب أنه تم اختيار "كيم" في منصب الرئيس الجديد للحزب، حيث حصل على نحو 244 ألفا أو 52.9% من الأصوات.ويتم انتخاب الرئيس الجديد للحزب من خلال تصويت أعضاء الحزب فقط، حيث أدلوا بأصواتهم إما من خلال أنظمة الاستجابة التلقائية الصوتية أو عبر الهاتف.وجاء النائب "آن تشول سو" في المركز الثاني بنسبة 23.4% من الأصوات، ويليه النائب "تشون ها رام" بنسبة 15%، والنائب "هوانغ كيو آن" بنسبة 8.7%.ومن المقرر أن يقود "كيم"، وهو نائب لأربع فترات برلمانية وعمل كعمدة لمدينة "أولسان" سابقا، الحزب الحاكم خلال الانتخابات العامة العام المقبل.ومن المتوقع أن يساعد الرئيس الجديد للحزب، والذي يعتبر على نطاق واسع من المقربين من الرئيس "يون صوك يول"، في دفع أجندة "يون" إلى الأمام.