رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في هاب تشون

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يحاول رجال الإطفاء احتواء حريق اندلع في غابات بلدة "هاب تشون" الجنوبية الشرقية بعد ظهر أمس الأربعاء.وقالت هيئة الغابات الكورية إنه تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في منطقة "يونغ جو" في بلدة "هاب تشون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في حوالي الساعة 2 ظهر الأمس، واستمر في الانتشار.وأصدرت الهيئة تحذيرا من حرائق الغابات من المستوى الثالث في الساعة 5:30 مساء، وهو المستوى قبل الأخير من النظام المكون من 4 مستويات.وتشير التقديرات إلى أن الحرائق أدت إلى تدمير أكثر من 100 هكتار وتسببت في إجلاء حوالي 120 من المواطنين في تلك المنطقة.وقد حشدت السلطات قرابة 480 من رجال الإطفاء و33 طائرة مروحية لإخماد النيران المنتشرة.