52% يعتقدون خطأ التصويت على عدم اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي

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أظهر استطلاع للرأي أجرته "كي بي إس" أن أكثر من 50% من المشاركين يعتقدون أنه كان "من الخطأ" أن البرلمان الكوري صوَّت بالرفض على مقترح اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ".وأجرت شبكة "كي بي إس" مؤخرا استطلاع الرأي بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى اليوم الخميس على فوز الرئيس "يون صوك يول" في الانتخابات الرئاسية.وفي الاستطلاع الذي شمل ألفا من المواطنين البالغين من الأحد إلى الثلاثاء، قال 51.1% من المشاركين إن رفض البرلمان للاقتراح كان "قرارا خاطئا"، وأجاب 39.3% بخلاف ذلك.وفيما يتعلق بتحقيقات النيابة مع رئيس الحزب الديمقراطي، قال 53.1% إنه أمر مناسب نظرا للجرائم المنسوبة إليه، بينما قال 40.7% إن التحقيقات تعتبر انتقاما سياسيا.وفيما يتعلق بالسؤال عن تنحي "لي" من منصبه، قال 53.8% إنه يجب عليه أن يتنحى من منصبه، بينما قال 40.7% إنه لا داعي لاستقالته.وقد نفذت الاستطلاع شركة "هانكوك ريسرش"، بهامش خطأ يبلغ 3.1 نقطة مئوية، مع مستوى ثقة يبلغ 95%.ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع "كي بي إس".